Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstähle aus Pkw - Zeugen gesucht

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, 28.11.2025 bis zum Samstag, 29.11.2025 brachen Unbekannte zwei Fahrzeuge im Stadtgebiet Waltershausen auf. Aus einem in der Verlängerten Goethestraße abgestellten Renault entwendeten die Täter Bargeld sowie Kleidung im Wert von 400 Euro (Bezugsnummer 0310785/2025). Am Fahrzeug entstand durch die Tat ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. In einem zweiten Fall wurde eine Geldbörse sowie ein iPhone im Gesamtwert von 1.200 Euro aus einem Pkw VW in der Waldstraße entwendet (Bezugsnummer 0310926/2025). Sachdienliche Hinweise zu den jeweiligen Bezugsnummern werden unter der Telefonnummer 03621/781124 erbeten. (ml)

