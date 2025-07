Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Autoaufbrecher in Untersuchungshaft

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm nahmen am Sonntag, dem 29. Juni, einen polizeibekannten Autoaufbrecher am Langewanneweg fest. Zuvor hatte sich der Mann aus Hamm an geparkten Fahrzeugen in einem Parkhaus der Johanniter-Kliniken zu schaffen gemacht.

Der 37-Jährige, der bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, schlug in den frühen Morgenstunden die Seitenscheiben von zwei geparkten Fahrzeugen ein und flüchtete anschließend zu Fuß über den Langewanneweg.

Dort konnte er von den Beamten gestellt und festgenommen werden. Neben einer Sonnenbrille und einem Garagenöffner, die sich in einem der aufgebrochenen Fahrzeuge befanden, führte er unter anderem noch einen Mörtelmischer mit sich. Dieser stammt mutmaßlich ebenfalls aus einem Diebstahl, kann zum aktuellen Zeitpunkt jedoch keiner Tat zugeordnet werden.

Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung konnte zudem weiteres Diebesgut sichergestellt werden, darunter auch Diebesgut aus einem Kellereinbruch in der Borbergstraße aus dem Jahr 2024.

Auf Antrag der Zweigstelle Hamm der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ ein Haftrichter Untersuchungshaft gegen den Mann, der anschließend in eine JVA eingeliefert wurde. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell