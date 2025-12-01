LPI-GTH: Kindergarten bestohlen - Zeugen gesucht
Großfahner (Landkreis Gotha) (ots)
Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 28.11.2025, 17.30 Uhr bis 01.12.2025, 05.20 Uhr Zutritt zu einem Kindergarten in der Freiheitsstraße. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und damit eine wichtige Grundlage zur Ausgestaltung des dortigen Weihnachtsmarkts am Ende dieser Woche. Außerdem entstand Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0311762/2025 entgegengenommen.(ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell