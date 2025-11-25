PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugensuche

Voerde (ots)

Am Freitag, 21.11.2025, befuhr gegen 07:35 Uhr eine 10- jährige Schülerin aus Voerde mit dem Fahrrad die Bahnunterführung für Fußgänger und Radfahrer an der Bahnhofstraße in Richtung Alnwicker Ring.

Durch eine oder mehrere unbekannte Personen wurde ein Einkaufswagen die seitliche Böschung am Ende der Unterführung hinuntergestoßen. Dieser fiel anschließend auf den Radweg.

Die 10- Jährige konnte ihr Fahrrad abbremsen und eine Kollision mit dem Einkaufswagen verhindern.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Personen geben können.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0.

/EG 251121-1457

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

