Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Sechsjähriger Junge bei Unfall schwer verletzt

Moers (ots)

Ein sechsjähriger Junge ist heute Morgen gegen 06:25 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Ein 57-jähriger Mann aus Moers war mit seinem Wagen auf der Rheinhausener Straße unterwegs. An der Kreuzung Uerdinger Straße/Rheinhausener Str. beabsichtigte der 57-Jährige nach links in die Düsseldorfer Straße abzubiegen. Dabei stieß er mit dem sechsjährigen Jungen und seiner 17-jährigen Schwester aus Moers zusammen. Beide wollten die Fahrbahn an der dortigen Ampel zu Fuß überqueren.

Beide Personen wurden vom Wagen des 57-Jährigen erfasst. Hierbei geriet der Sechsjährige unter den PKW und wurde eingeklemmt, aber nicht überrollt.

Durch die zufällig anwesende Streifenwagenbesatzung sowie Passanten wurde das Fahrzeug angehoben und das Kind befreit. Ein Rettungswagen brachte den Sechsjährigen in ein Krankenhaus. Er ist schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die 17-Jährige Schwester verletzte sich leicht.

Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung komplett gesperrt werden.

