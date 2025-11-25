PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Kreispolizeibehörde Wesel - Festnahme nach Diebstahl eines E-Scooters

Dinslaken (ots)

Am Montag, den 24.11.2025, beobachtete gegen 09:45 Uhr ein Zeuge, wie ein unbekannter Täter das Schloss eines E-Scooters, welcher am Fahrradständer vor dem Gebäude der Stadtverwaltung abgestellt war, durchtrennte.

Hinzugezogene Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen auf der Friedrich-Ebert-Straße antreffen und überprüfen. Dieser führte zu diesem Zeitpunkt einen E-Scooter und ein Mountainbike sowie Aufbruchwerkzeug mit sich.

Sowohl für den E-Scooter als auch für das Mountainbike konnte er keinen Eigentumsnachweis aufbringen.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 26- jährigen Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit zahlreichen polizeilichen Erkenntnissen und Vorstrafen.

Der 26- Jährige wurde vorläufig festgenommen und im weiteren Verlauf auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 07:45

    POL-WES: Alpen - Zeugensuche nach Einbruch in Lebensmittelmarkt

    Alpen (ots) - In der Nacht zu Dienstag, den 25.11.2025, kam es gegen 03:20 Uhr zu einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt auf der Neue Straße in Alpen-Menzelen. Bislang unbekannte Personen öffneten gewaltsam die Notausgangstür zum Lebensmittelmarkt und gelangten so in den Verkaufsraum. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine unbestimmte Menge an Tabakwaren aus dem Kassenbereich entwendet. Zeugen konnten zwei ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 07:25

    POL-WES: Voerde - Brand eines Entsorgungsfahrzeugs

    Voerde (ots) - Am 24.11.2025, gegen 12:15 Uhr, erhielt die Kreispolizeibehörde Wesel Kenntnis über eine starke Rauchentwicklung eines Entsorgungsfahrzeugs. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Hindenburgstraße in Höhe der Poststraße. Die vor Ort eingesetzte Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Für die Zeit der Löscharbeiten war die Hindenburgstraße in beide Fahrtrichtungen über zwei Stunden lang voll ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren