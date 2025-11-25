POL-WES: Dinslaken: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Kreispolizeibehörde Wesel - Festnahme nach Diebstahl eines E-Scooters
Dinslaken (ots)
Am Montag, den 24.11.2025, beobachtete gegen 09:45 Uhr ein Zeuge, wie ein unbekannter Täter das Schloss eines E-Scooters, welcher am Fahrradständer vor dem Gebäude der Stadtverwaltung abgestellt war, durchtrennte.
Hinzugezogene Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen auf der Friedrich-Ebert-Straße antreffen und überprüfen. Dieser führte zu diesem Zeitpunkt einen E-Scooter und ein Mountainbike sowie Aufbruchwerkzeug mit sich.
Sowohl für den E-Scooter als auch für das Mountainbike konnte er keinen Eigentumsnachweis aufbringen.
Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 26- jährigen Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit zahlreichen polizeilichen Erkenntnissen und Vorstrafen.
Der 26- Jährige wurde vorläufig festgenommen und im weiteren Verlauf auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt.
