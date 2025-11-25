POL-WES: Voerde - Brand eines Entsorgungsfahrzeugs
Voerde (ots)
Am 24.11.2025, gegen 12:15 Uhr, erhielt die Kreispolizeibehörde Wesel Kenntnis über eine starke Rauchentwicklung eines Entsorgungsfahrzeugs.
Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Hindenburgstraße in Höhe der Poststraße.
Die vor Ort eingesetzte Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Für die Zeit der Löscharbeiten war die Hindenburgstraße in beide Fahrtrichtungen über zwei Stunden lang voll gesperrt.
Es kam zu größeren Verkehrsstörungen.
Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
