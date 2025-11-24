Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 61-jähriger Fußgänger schwer verletzt

Wesel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist heute Morgen gegen 07:35 Uhr ein 61-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden.

Ein 38-jähriger Mann aus Bocholt war mit einen grauen Ford S-Max auf der Willy-Brandt-Straße in Richtung Voerde unterwegs. Im Kreuzungsbereich Neue Hünxer Straße / Emmelsummer Straße überquerte der 61-Jährige die Kreuzung an der Ampel für Fußgänger.

Es kam zum Zusammenstoß von Auto und Fußgänger im Kreuzungsbereich. Dabei wurde der 61-jährige Mann schwer verletzt.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung teilweise gesperrt werden.

BH/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell