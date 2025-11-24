PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Duisburg- Stadtgebiet: Vermisstensuche nach zwei Teenagern - Bevölkerung um Mithilfe gebeten

Duisburg (ots)

Die Duisburger Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Seit Sonntagvormittag (23. November) werden eine 12-Jährige sowie ein 13-Jähriger vermisst. Bei beiden Teenagern kann eine Eigengefährdung bzw. eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden.

Das vermisste Duo soll am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr zuletzt auf der Gocher Straße in Neuenkamp gesehen worden sein. Die 12-Jährige sei im Besitz eines Tickets für den öffentlichen Personen- und Nahverkehr.

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug das Mädchen einen schwarzen Parka, eine hellblaue Jeans sowie weiße Sneaker der Firma "Nike". Ihr Wiedererkennungsmerkmal ist ein linksseitiger abgebrochener Schneidezahn. Der Junge trug eine schwarze Lederjacke, einen grauen Pullover und eine graue Jogginghose.

Intensive Fahndungsmaßnahmen an bekannten Kontaktanschriften in Duisburg und in Bielefeld sowie die Suche mit Unterstützung durch einen Mantrailer-Hund verliefen bislang erfolglos.

Fotos der beiden Vermissten finden Sie hier: 13-Jähriger https://polizei.nrw/fahndung/187153. 12-Jährige https://polizei.nrw/fahndung/187155.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der beiden Vermissten machen? Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Augen offen zu halten und beim Antreffen der Teenager unverzüglich den Notruf 110 zu wählen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

