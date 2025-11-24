PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfall mit Verletzen in der Innenstadt

Moers (ots)

Am Freitagnachmittag (21.11.2025) befuhr eine 70 -jährige Moerserin gegen 14:55 Uhr mit ihrem PKW die Klever Straße in Fahrtrichtung Xantener Straße.

An der Einmündung Greefstraße beabsichtigte eine 35- Jährige aus Duisburg mit ihrem Pkw nach links auf die Klever Straße einzubiegen.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Die 35- Jährige musste durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden und wurde bei der Kollision schwer verletzt. Die 70- jährige Moerserin erlitt leichte Verletzungen.

Beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Pkw waren jeweils nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und medizinischen Versorgung der beiden Unfallbeteiligten wurde die Klever Straße voll gesperrt.

/EG

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 14:17

    POL-WES: Dinslaken - Personen stehen Schmuck und Bargeld

    Dinslaken (ots) - Unbekannte Personen sind am Dienstag, 18.11.25, zwischen 15:10 Uhr und 18:45 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Voerder Straße eingebrochen. Sie verschafften sich über die Terrassentür Zugang zum Haus und durchsuchten verschiedene Räume des Hauses. Hier nahmen die Personen hochwertige Uhren und Bargeld mit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0. BH/251118-1915 ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 10:24

    POL-WES: Hünxe - Einbruch in ein Einfamilienhaus / Polizei sucht Zeugen

    Hünxe (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen dem 16.11.25 und 20.11.25 in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Ringwall eingebrochen. Erst schlugen sie die Türscheibe zum Wintergarten des Hauses ein. Sie verschafften sich so Zugang zum Wintergarten, um dann dort die Terrassentür zum Haus einzuschlagen. Im Haus durchsuchten die Unbekannten sämtliche Schubladen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren