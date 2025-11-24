Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfall mit Verletzen in der Innenstadt

Moers (ots)

Am Freitagnachmittag (21.11.2025) befuhr eine 70 -jährige Moerserin gegen 14:55 Uhr mit ihrem PKW die Klever Straße in Fahrtrichtung Xantener Straße.

An der Einmündung Greefstraße beabsichtigte eine 35- Jährige aus Duisburg mit ihrem Pkw nach links auf die Klever Straße einzubiegen.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Die 35- Jährige musste durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden und wurde bei der Kollision schwer verletzt. Die 70- jährige Moerserin erlitt leichte Verletzungen.

Beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Pkw waren jeweils nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und medizinischen Versorgung der beiden Unfallbeteiligten wurde die Klever Straße voll gesperrt.

/EG

