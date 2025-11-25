PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Diebstahl von Diesel an mehreren LKW auf der Autobahnraststätte Dong

Neukirchen-Vluyn (ots)

In der Zeit vom 23.11.2025, 17 Uhr bis 24.11.2025, 06:12 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen insgesamt etwa 1400 Liter Dieselkraftstoff aus vier Lkw (Litauen, Bulgarien, Polen), die an der Autobahnraststätte Dong an der A57 in Fahrtrichtung Köln abgestellt worden waren.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen und Fahrzeuge auf dem Rastplatz aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0.

/cd Ref. 251124-1039, 251124-0952, 251124-0940, 251124-1022

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

