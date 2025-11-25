PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Zeugensuche nach Einbruch in Lebensmittelmarkt

Alpen (ots)

In der Nacht zu Dienstag, den 25.11.2025, kam es gegen 03:20 Uhr zu einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt auf der Neue Straße in Alpen-Menzelen.

Bislang unbekannte Personen öffneten gewaltsam die Notausgangstür zum Lebensmittelmarkt und gelangten so in den Verkaufsraum. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine unbestimmte Menge an Tabakwaren aus dem Kassenbereich entwendet.

Zeugen konnten zwei Personen wahrnehmen, die fußläufig vom Lebensmittelmarkt über die Neue Straße in Richtung Menzelen-Ost wegliefen.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

/EG 251125-0320

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

