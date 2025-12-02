PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Eisenach (ots)

Eine 31 Jahre alte KIA-Fahrerin kollidierte gestern Abend auf der B84 zwischen Stockhausen und Großenlupnitz mit der Leitplanke. Zuvor querte ein Wildschwein die Fahrbahn, dem sie auswich. Zu einer Kollision mit dem Tier kam es nicht. Die Fahrerin blieb unverletzt. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 14:00

    LPI-GTH: Kindergarten bestohlen - Zeugen gesucht

    Großfahner (Landkreis Gotha) (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 28.11.2025, 17.30 Uhr bis 01.12.2025, 05.20 Uhr Zutritt zu einem Kindergarten in der Freiheitsstraße. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und damit eine wichtige Grundlage zur Ausgestaltung des dortigen Weihnachtsmarkts am Ende dieser Woche. Außerdem entstand Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 14:00

    LPI-GTH: Zeugen gesucht

    Gotha (ots) - Unbekannte begaben sich in der Zeit von 30.11.2025,18.00 Uhr bis 01.12.2025 06.45 Uhr in die Tiefgarage eines Mehrfamlienhauses in der Straße 'Breite Gasse'. Der oder die Täter entwendeten mehrere Kabeltrommeln, LED-Strips, sowie diverse Werkzeuge im Gesamtwert von knapp 6.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0311982/2025 entgegen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:52

    LPI-GTH: Wohngebäudebrand

    Dornheim (ots) - Heute Morgen kam es in der Straße "Längwitz" gegen 09.00 Uhr zu einem Wohngebäudebrand. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der Dachstuhl in Vollbrand. Ein 55 Jahre alter Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und kam in ein Krankenhaus. Zur Einsatzbewältigung wurde die Straße voll gesperrt. Die Löscharbeiten dauern noch an. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren