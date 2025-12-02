LPI-GTH: Wildunfall
Eisenach (ots)
Eine 31 Jahre alte KIA-Fahrerin kollidierte gestern Abend auf der B84 zwischen Stockhausen und Großenlupnitz mit der Leitplanke. Zuvor querte ein Wildschwein die Fahrbahn, dem sie auswich. Zu einer Kollision mit dem Tier kam es nicht. Die Fahrerin blieb unverletzt. (ah)
