Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 16-jähriger Radfahrer in Bad Doberan nach Unfall schwer verletzt

Rostock (ots)

Bei einem Unfall in Bad Doberan am Freitag gegen 21 Uhr zwischen 
einem PKW und einem Radfahrer wurde der Radfahrer schwer verletzt.

Der 16-jährige Radfahrer befuhr einen Fußgängerweg in Bad Doberan und
wollte die Straße überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen beachtete
der Radfahrer beim Überqueren der Straße nicht den Fahrzeugverkehr, 
so dass es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW kam. Der Radfahrer 
wurde hierbei schwer verletzt und mit einem RTW ins Krankenhaus 
verbracht. Die 18-jährige Fahrzeugführerin erlitt keine Verletzungen.
Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,- EUR.


Gordon Tiesler

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

