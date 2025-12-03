PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vollsperrung

Langenhain (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen kam es in den frühen Morgenstunden zu einer Vollsperrung der L1027 nach einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger KIA-Fahrer befuhr die Straße von der BAB4 kommend in Richtung Langenhain und kollidierte mit einem Reh. Der KIA überschlug sich in der Folge und kam im Straßengraben zum Liegen. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu, das Reh verendete im Straßengraben. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

