Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Gestern kam es an einer Bushaltestelle in der Eschleber Straße gegen 13.25 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Ein 58-Jähriger wollte aus dem Bus aussteigen, während drei Unbekannte in den selben Bus einsteigen wollten. Einer der Unbekannten setzte unvermittelt ein Reizstoffsprühgerät ein. In der Folge verließen die Unbekannten den Bus durch den hinteren Eingang. Durch den Reizstoff erlitt der 58-Jährige leichte Verletzungen. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Angaben zu den Unbekannten machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0314474/2025 entgegengenommen. (ah)

