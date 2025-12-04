Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen und mögliche Geschädigte nach einem riskanten Überholmanöver am 12.11.2025 zwischen 17.15 Uhr und 17.20 Uhr. Ein Fahrzeugführer befuhr mit einem VW Passat und Anhänger die B 90n in Richtung der Ausfahrt Geilsdorf/BAB71 und überholte einen Lkw in einem unübersichtlichen Kurvenbereich. Aufgrund des Manövers musste der entgegenkommende Verkehr stark abbremsen und zum Teil in Richtung Straßengraben ausweichen. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0297540/2025 bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau zu melden. (ah)

