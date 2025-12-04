PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfahren eröffnet

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Ein 35-jähriger KIA-Fahrer wurde heute in den frühen Morgenstunden in der Ruhlaer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und zeigte dafür einen gefälschten Führerschein vor. Gegen den 35-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eröffnet. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

