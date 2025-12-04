LPI-GTH: Verfahren eröffnet
Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)
Ein 35-jähriger KIA-Fahrer wurde heute in den frühen Morgenstunden in der Ruhlaer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und zeigte dafür einen gefälschten Führerschein vor. Gegen den 35-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eröffnet. (ah)
