POL-PPKO: Boppard - Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach Selina D.

Boppard (ots) - Seit dem 24. Juni 2025, vermutlich aber schon zwei Tage länger, wird die 25-jährige Selina D. aus Boppard vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 25-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Es gibt keine Hinweise auf bekannte oder beliebte Aufenthaltsorte, außer dass sie in der Vergangenheit gerne am Rhein spazieren gegangen sei. Personenbeschreibung: - ca. 175 cm groß - 60 bis ...

