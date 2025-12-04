LPI-GTH: Fußgängerin verletzt
Ilmenau (ots)
Gestern Abend wurde eine 67-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Eine 78 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr die Ziolkowski-Straße und übersah offenbar die Fußgängerin, die gerade einen Fußgängerüberweg passierte. Es kam zum Zusammenstoß. Die 67-Jährige kam in ein Krankenhaus. (ah)
