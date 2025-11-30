PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung durch betrunkenen Autofahrer

Baumholder (ots)

Am 30.11.2025 gegen 19:30 Uhr befuhr ein betrunkener Autofahrer zunächst die BAB 62 von Landstuhl kommend in Richtung Trier. Hierbei gefährdete er mindestens eine Pkw-Fahrerin, indem er sie nach dem Überholen schnitt. In Freisen verließ er die Autobahn und fuhr über die L 348 in Richtung Baumholder. Hier geriet er mehrmals komplett auf die Gegenfahrbahn, so dass entgegenkommende Fahrzeuge stark abbremsen mussten. Eine Zeugin folgte dem Beschuldigten bis Baumholder und konnte daher das Fahrverhalten beobachten und die Polizei verständigen. Im Rahmen der Fahndung konnte der Beschuldigte festgestellt und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Daher wurde eine Strafanzeige aufgenommen, eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt. Die Polizei bittet darum, dass sich die gefährdeten Pkw-Fahrer bei der Polizei Baumholder melden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Baumholder
Sankt-Hubertus-Straße 1
55774 Baumholder
Telefon: 06783-9910
pibaumholder@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

