Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall- Unfallverursacher flüchtete

Sonnenberg-Winnenberg (ots)

Am 19.November 2025,um 08.57 Uhr, ereignete sich auf der K14, Gemarkung Sonnenberg-Winnenberg, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam vermutlich infolge von Schnee- und Eisglätte von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Zählleitpfosten. Im Anschluss verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 7000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
Pi birkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

