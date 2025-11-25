Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mögliche Verkehrsunfallflucht auf der L 159 zwischen Bruchweiler und Hinzerath

Schauren (ots)

An dem 18.11.2025 gegen 09:30 Uhr kam es auf der L 159 zwischen Bruchweiler und Hinzerath möglicherweise zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer sei hinter einem weißen Transporter gefahren, welcher vermutlich zum Überholen über die Mittellinie auf die linke Fahrspur fuhr. Hierbei kam dem Transporter ein weiterer Transporter entgegen, wobei es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen sei. Zu dem entgegenkommenden Transporter liegen zum aktuellen Zeitpunkt keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

