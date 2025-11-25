PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei und Stadt Idar-Oberstein beteiligen sich zusammen am "Orange Day 2025"

Stadt Idar-Oberstein (ots)

Der weltweite Orange Day am Dienstag, den 25. November macht auf das Thema Gewalt an Frauen und Mädchen aufmerksam. Die Kampagne wurde bereits 1991 von der UN gestartet und soll von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen dazu ermutigen, Hilfsangebote wahrzunehmen und somit das eigene, persönliche Schicksal nicht weiter hinzunehmen. Auch sollen Unbeteiligte damit aufgefordert werden, nicht wegzusehen.

Ein solches Hilfsangebot kann das Hilfetelefon - Gewalt gegen Frauen sein. Das Hilfetelefon ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erleben und erlebt haben. Unter der Nummer 116016 und via Online-Beratung werden Betroffene das ganze Jahr über, rund um die Uhr unterstützt. Die Beratung ist kostenfrei. Auch das Polizeipräsidium Trier hat eine eigene Opferschutzberatung. Unter https://s.rlp.de/XAOeLwu finden Sie hierzu weitere Infos.

Die Polizei Idar-Oberstein und die Stadt Idar-Oberstein wollen sich mit einer gemeinsamen Aktion an dem Tag beteiligen und so auf das Schicksal von Frauen und Mädchen aufmerksam machen. Deshalb werden an dem Tag der Bahnhof und das Stadthaus orange angeleuchtet. Das Dienstgebäude der Polizei wird ebenfalls mit orangefarbenen Luftballons und orangenen Folien in Szene gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren