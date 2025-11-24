Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 21.11.2025 bis zum 23.11.2025

Trier (ots)

Mit insgesamt 120 erfassten Einsatzlagen (davon 44 Strafanzeigen und 12 Verkehrsunfälle) liegt ein durchschnittliches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier. Unter anderem kam es zu folgendem Einsatz:

Auseinandersetzung zwischen vier Personen - eine Person leicht verletzt

Trier - Am 23.11.2025 kam es gegen 20:00 Uhr in der Stockstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei Männer eine Bar und suchten sich einen Sitzplatz. Einer der Männer legte dabei eine Jacke beiseite. Der Eigentümer der Jacke fühlte sich dadurch provoziert und schubste den Mann weg. Kurz darauf mischte sich eine weitere Person ein, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier Beteiligten kam. Im Verlauf des Streits erhielt einer der Männer eine Kopfnuss und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

