PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 21.11.2025 bis zum 23.11.2025

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 21.11.2025 bis zum 23.11.2025
  • Bild-Infos
  • Download

Trier (ots)

Mit insgesamt 120 erfassten Einsatzlagen (davon 44 Strafanzeigen und 12 Verkehrsunfälle) liegt ein durchschnittliches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier. Unter anderem kam es zu folgendem Einsatz:

Auseinandersetzung zwischen vier Personen - eine Person leicht verletzt

Trier - Am 23.11.2025 kam es gegen 20:00 Uhr in der Stockstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei Männer eine Bar und suchten sich einen Sitzplatz. Einer der Männer legte dabei eine Jacke beiseite. Der Eigentümer der Jacke fühlte sich dadurch provoziert und schubste den Mann weg. Kurz darauf mischte sich eine weitere Person ein, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier Beteiligten kam. Im Verlauf des Streits erhielt einer der Männer eine Kopfnuss und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651-983-0
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 21:28

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

    Idar-Oberstein (ots) - In den Morgenstunden des Freitag, 21.11.2025, wurde ein auf Höhe der Berufsbildenden Schule in der Vollmersbachstraße abgestellter grauer Toyota Yaris durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Außenspiegel des Pkw abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 12:52

    POL-PDTR: Unfallflucht auf dem ALDI-Parkplatz in Birkenfeld

    Birkenfeld (ots) - Am 21.11.2025, zwischen 09:55 Uhr und 10:20 Uhr, kam es auf dem ALDI-Parkplatz in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine auf dem Parkplatz geparkte Mercedes A-Klasse. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Mercedes A-Klasse wurde die Heckstoßstange beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 21:38

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

    Kempfeld - Katzenloch (ots) - Am 20.11.2025 gegen 14:30 Uhr kam es in der Ortschaft Kempfeld Ortsteil Katzenloch zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer PKW befuhr die L 178 von Kempfeld kommend in Richtung B 422 nach Kirschweiler. Hierbei missachtete der Fahrer dieses Fahrzeuges die Vorfahrt des von Richtung Kirschweiler kommenden blauen Seats. Um eine Kollision zu verhindern musste die Fahrerin des Seats eine Gefahrenbremsung einlegen. Der Fahrer des hinter dem Seat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren