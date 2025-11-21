PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein (ots)

In den Morgenstunden des Freitag, 21.11.2025, wurde ein auf Höhe der Berufsbildenden Schule in der Vollmersbachstraße abgestellter grauer Toyota Yaris durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Außenspiegel des Pkw abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

