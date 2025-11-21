POL-PDTR: Unfallflucht auf dem ALDI-Parkplatz in Birkenfeld

Kempfeld - Katzenloch (ots) - Am 20.11.2025 gegen 14:30 Uhr kam es in der Ortschaft Kempfeld Ortsteil Katzenloch zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer PKW befuhr die L 178 von Kempfeld kommend in Richtung B 422 nach Kirschweiler. Hierbei missachtete der Fahrer dieses Fahrzeuges die Vorfahrt des von Richtung Kirschweiler kommenden blauen Seats. Um eine Kollision zu verhindern musste die Fahrerin des Seats eine Gefahrenbremsung einlegen. Der Fahrer des hinter dem Seat ...

