POL-PDTR: Unfallflucht auf dem ALDI-Parkplatz in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am 21.11.2025, zwischen 09:55 Uhr und 10:20 Uhr, kam es auf dem ALDI-Parkplatz in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine auf dem Parkplatz geparkte Mercedes A-Klasse. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Mercedes A-Klasse wurde die Heckstoßstange beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Birkenfeld unter der Tel-Nr.: 06782-9910 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

