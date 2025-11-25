Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am 24.11.2025, zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Im Rahmen des Ausrangieren aus der Parklücke kam es zu einem möglichen Schaden an dem rechtsseitig geparkten Fahrzeug. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen weißen SUV handeln.

Hinweise zum Unfallfahrzeug sowie weiterer Unfallbeteiligter nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil telefonisch unter der Tel. 06503 91510 oder per E-Mail unter pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegen.

