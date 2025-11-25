Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeiinspektion Birkenfeld beteiligt sich am "Orange Day 2025

Birkenfeld (ots)

-Gewalt gegen Frauen geht uns alle an! #16Days vom 25.11. bis 10.12.-2025-

Die UN-Kampagne "Orange The World" macht seit 1991 auf Gewalt aufmerksam: "Geschlechtsspezifische Gewalt ist allgegenwärtig und fest in unseren patriarchalen Strukturen verankert. In Deutschland ist jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen, das sind mehr als 12 Millionen Frauen. Alle 4 Minuten erlebt eine Frau in Deutschland Gewalt durch Ihren Partner oder Ex-Partner. Jeden dritten Tag tötet ein Mann seine (Ex-)Partnerin. Mehr als die Hälfte aller Frauen meidet im Dunkeln bestimmte Orte und fühlt sich unsicher."

Die Polizeiinspektion Birkenfeld möchte durch die Gestaltung der Dienststelle in der Farbe Orange auf die Kampagne aufmerksam machen.

