Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht nach Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens

Hermeskeil (ots)

Am Donnerstag, 27.11.2025 gegen 03:05 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad auf der L 151 kurz nach Ortsausgang Hermeskeil in Fahrtrichtung Nonnweiler.

Nach Schilderung kamen dem PKW zwei Motorradfahrer entgegen, welche augenscheinlich ein Kraftfahrzeugrennen fuhren.

Im Rahmen der Vorbeifahrt am PKW kam es zu einem Kontakt mit einem der Motorräder. Hierbei entstand Sachschaden am PKW.

Die unfallverursachenden Motorradfahrer verließen im Anschluss unerkannt die Unfallörtlichkeit.

Zeugen, welche Angaben insbesondere zu benannten Motorrädern machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil persönlich oder telefonisch unter der

06503-91510

zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-91510
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

