PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Gotha (ots)

Die Polizei Gotha sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht heute gegen 12.45 Uhr im Bereich eines Einkaufsmarkts. Eine unbekannte Fahrzeugführerin missachtete an der Ausfahrt zur Bürgeraue die Vorfahrt einer 28-jährigen VW-Fahrerin, die aus Richtung Gartenstraße kam. Es kam zur Kollision wodurch der VW erheblich beschädigt wurde (Sachschaden von etwa 8.000 Euro). Die Unfallverursacherin fuhr in Richtung Myconiusplatz davon. Bei dem Fahrzeug handelte es sich offenbar um einen hellblauen Kleinwagen mit Gothaer Kennzeichen. Das Fahrzeug müsste an der vorderen linken Seite beschädigt sein. Die Fahrerin wurde als etwa 70 Jahre mit grauen lockigen Harren sowie Brille beschrieben. Zeugen zu dem Verkehrsunfall oder Zeugen, die Angaben zur Unfallverursacherin machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0315478/2025 zu melden. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 11:01

    LPI-GTH: Fußgängerin verletzt

    Ilmenau (ots) - Gestern Abend wurde eine 67-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Eine 78 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr die Ziolkowski-Straße und übersah offenbar die Fußgängerin, die gerade einen Fußgängerüberweg passierte. Es kam zum Zusammenstoß. Die 67-Jährige kam in ein Krankenhaus. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 11:01

    LPI-GTH: Verfahren eröffnet

    Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Ein 35-jähriger KIA-Fahrer wurde heute in den frühen Morgenstunden in der Ruhlaer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und zeigte dafür einen gefälschten Führerschein vor. Gegen den 35-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eröffnet. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren