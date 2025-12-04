Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Gotha (ots)

Die Polizei Gotha sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht heute gegen 12.45 Uhr im Bereich eines Einkaufsmarkts. Eine unbekannte Fahrzeugführerin missachtete an der Ausfahrt zur Bürgeraue die Vorfahrt einer 28-jährigen VW-Fahrerin, die aus Richtung Gartenstraße kam. Es kam zur Kollision wodurch der VW erheblich beschädigt wurde (Sachschaden von etwa 8.000 Euro). Die Unfallverursacherin fuhr in Richtung Myconiusplatz davon. Bei dem Fahrzeug handelte es sich offenbar um einen hellblauen Kleinwagen mit Gothaer Kennzeichen. Das Fahrzeug müsste an der vorderen linken Seite beschädigt sein. Die Fahrerin wurde als etwa 70 Jahre mit grauen lockigen Harren sowie Brille beschrieben. Zeugen zu dem Verkehrsunfall oder Zeugen, die Angaben zur Unfallverursacherin machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0315478/2025 zu melden. (ah)

