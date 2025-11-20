PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Entlaufener Hund sorgt für Beeinträchtigungen im Bahnverkehr

Hofgeismar (ots)

Ein entlaufener Hund hat am Mittwochabend (19.11.) für eine kurzfristige Sperrung der Bahnstrecke zwischen Hofgeismar und Grebenstein gesorgt. Gegen 21:47 Uhr wurde das Tier durch mehrere Triebfahrzeugführer im Bereich der Walkmühle gemeldet. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel suchte daraufhin den Streckenabschnitt ab, weshalb die Bahnstrecke gesperrt werden musste.

Der entlaufende Hund einer 78-jährigen Halterin wurde zuvor als vermisst gemeldet. Nachdem der Hund kurzzeitig im Bereich der Gleise gesichtet wurde, ergriff es die Flucht und war nicht mehr aufzufinden. Gegen 23:06 Uhr wurde die Strecke zwischen Hofgeismar und Grebenstein wieder freigegeben. Durch den Vorfall erhielten sieben Züge jeweils knapp 20 Minuten Verspätung. Gegen die Halterin des Hundes leitete die Bundespolizeiinspektion Kassel ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Bundespolizeiinspektion Kassel weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Haustiere im Außenbereich jederzeit ausreichend zu sichern, um Gefahren zu vermeiden!

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Pressesprecher
Ibrahim Aras
Telefon: 0561/81616 - 1010
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 13:09

    BPOL-KS: Schläge und Tritte wegen einer Pfandflasche

    Kassel (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es gestern (18.11./20:45 Uhr) am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Ein 30-Jähriger Mann fragte einen Unbekannten, ob er seine Pfandflasche haben könnte. Als dieser das verneinte, soll der 30-Jährige den Unbekannten getreten haben und im Anschluss in ein Geschäft gegangen sein. Der zuvor Getretene folgte ihm und versuchte offenbar ein Foto von dem Deutschen zu ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 14:39

    BPOL-KS: Verbale Auseinandersetzung mündet in Schlägerei

    Kassel (ots) - Am gestrigen Sonntag (16.11., 14:30 Uhr) kam es im Bahnhof Kassel Wilhelmshöhe zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen. Bei dieser Auseinandersetzung soll ein 39-jähriger Pole zunächst einem 43-jährigen Polen eine Kopfnuss gegeben haben. Der 43-Jährige erlitt dabei eine blutende Verletzung auf der Nase, diese ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 14:35

    BPOL-KS: Unbekannter schlägt Mann ins Gesicht

    Gießen (ots) - Ein unbekannter Mann soll am vergangenen Freitag (14.11.;12:05 Uhr) an Gleis 2 im Bahnhof Gießen einem 49-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Der 49-jährige Deutsche stand am Gleis 2 und wartete auf seinen Zug Richtung Kassel. Kurz bevor der Zug einfuhr bekam der Mann unvermittelt einen heftigen Schlag ins Gesicht und ging zu Boden. Als er unmittelbar nach dem Schlag wieder aufstand, konnte er eine, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren