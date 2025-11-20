Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Entlaufener Hund sorgt für Beeinträchtigungen im Bahnverkehr

Hofgeismar (ots)

Ein entlaufener Hund hat am Mittwochabend (19.11.) für eine kurzfristige Sperrung der Bahnstrecke zwischen Hofgeismar und Grebenstein gesorgt. Gegen 21:47 Uhr wurde das Tier durch mehrere Triebfahrzeugführer im Bereich der Walkmühle gemeldet. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel suchte daraufhin den Streckenabschnitt ab, weshalb die Bahnstrecke gesperrt werden musste.

Der entlaufende Hund einer 78-jährigen Halterin wurde zuvor als vermisst gemeldet. Nachdem der Hund kurzzeitig im Bereich der Gleise gesichtet wurde, ergriff es die Flucht und war nicht mehr aufzufinden. Gegen 23:06 Uhr wurde die Strecke zwischen Hofgeismar und Grebenstein wieder freigegeben. Durch den Vorfall erhielten sieben Züge jeweils knapp 20 Minuten Verspätung. Gegen die Halterin des Hundes leitete die Bundespolizeiinspektion Kassel ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Bundespolizeiinspektion Kassel weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Haustiere im Außenbereich jederzeit ausreichend zu sichern, um Gefahren zu vermeiden!

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell