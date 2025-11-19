PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Schläge und Tritte wegen einer Pfandflasche

Kassel (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es gestern (18.11./20:45 Uhr) am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe.

Ein 30-Jähriger Mann fragte einen Unbekannten, ob er seine Pfandflasche haben könnte. Als dieser das verneinte, soll der 30-Jährige den Unbekannten getreten haben und im Anschluss in ein Geschäft gegangen sein.

Der zuvor Getretene folgte ihm und versuchte offenbar ein Foto von dem Deutschen zu fertigen.

Nun kam es zu Faustschlägen und Tritten auf beiden Seiten. Die Streithähne konnten durch unbekannten Zeugen voneinander getrennt werden.

Als die Streife der Bundespolizei eintraf, befand sich nur noch der 30-Jährige vor Ort.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall oder den beteiligten Personen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr.: 0561 816 160 zu melden.

Schriftstück bearbeiten

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 14:39

    BPOL-KS: Verbale Auseinandersetzung mündet in Schlägerei

    Kassel (ots) - Am gestrigen Sonntag (16.11., 14:30 Uhr) kam es im Bahnhof Kassel Wilhelmshöhe zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen. Bei dieser Auseinandersetzung soll ein 39-jähriger Pole zunächst einem 43-jährigen Polen eine Kopfnuss gegeben haben. Der 43-Jährige erlitt dabei eine blutende Verletzung auf der Nase, diese ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 14:35

    BPOL-KS: Unbekannter schlägt Mann ins Gesicht

    Gießen (ots) - Ein unbekannter Mann soll am vergangenen Freitag (14.11.;12:05 Uhr) an Gleis 2 im Bahnhof Gießen einem 49-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Der 49-jährige Deutsche stand am Gleis 2 und wartete auf seinen Zug Richtung Kassel. Kurz bevor der Zug einfuhr bekam der Mann unvermittelt einen heftigen Schlag ins Gesicht und ging zu Boden. Als er unmittelbar nach dem Schlag wieder aufstand, konnte er eine, ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 12:30

    BPOL-KS: Zeugenaufruf nach Körperverletzung am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe

    Kassel (ots) - In der heutigen Nacht, gegen 1:15 Uhr, soll es am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 50-jähriger Mann einen 44-jährigen Geschädigten zunächst mit dem Knie gegen das Gesicht gestoßen und ihn anschließend mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend entfernte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren