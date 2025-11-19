Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Schläge und Tritte wegen einer Pfandflasche

Kassel (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es gestern (18.11./20:45 Uhr) am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe.

Ein 30-Jähriger Mann fragte einen Unbekannten, ob er seine Pfandflasche haben könnte. Als dieser das verneinte, soll der 30-Jährige den Unbekannten getreten haben und im Anschluss in ein Geschäft gegangen sein.

Der zuvor Getretene folgte ihm und versuchte offenbar ein Foto von dem Deutschen zu fertigen.

Nun kam es zu Faustschlägen und Tritten auf beiden Seiten. Die Streithähne konnten durch unbekannten Zeugen voneinander getrennt werden.

Als die Streife der Bundespolizei eintraf, befand sich nur noch der 30-Jährige vor Ort.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall oder den beteiligten Personen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr.: 0561 816 160 zu melden.

Schriftstück bearbeiten

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell