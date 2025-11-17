Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Verbale Auseinandersetzung mündet in Schlägerei

Kassel (ots)

Am gestrigen Sonntag (16.11., 14:30 Uhr) kam es im Bahnhof Kassel Wilhelmshöhe zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen.

Bei dieser Auseinandersetzung soll ein 39-jähriger Pole zunächst einem 43-jährigen Polen eine Kopfnuss gegeben haben. Der 43-Jährige erlitt dabei eine blutende Verletzung auf der Nase, diese musste nicht ärztlich versorgt werden.

Im Anschluss an die Kopfnuss rangelte der 43-Jährige mit einem 46-jährigen Polen auf der Erde weiter.

Im Laufe des Gerangels soll der 39-Jährige ein Cuttermesser, ohne herausgeschobene Klinge, aus der Socke gezogen haben und damit Richtung des 46-Jährigen geschlagen haben.

Das Messer konnte durch Zeugen entrissen und bis zum Eintreffen der Bundespolizei sicher verwahrt werden.

Durch das Gerangel gingen mehrere Gegenstände eines angrenzenden Blumenladens kaputt.

Als die Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel vor Ort eintraf, hatten Zeugen die Streithähne bereits getrennt und den 39-Jährigen fixiert.

Bei der Durchsuchung der Personen konnte bei dem 39-Jährigen das Mobiltelefon des 43-Jährigen in der Jackentasche aufgefunden werden.

Was genau der Schlägerei vorausging, ob die drei Männer sich kannten und ob das Handy entwendet wurde, wird noch ermittelt.

Verletzt wurde durch die Auseinandersetzung niemand.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Diebstahls eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr.: 0561 816 160 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell