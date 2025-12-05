Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugkollision

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Am Donnerstag, gegen 17.00 Uhr, ereignete sich auf der L 3247 zwischen Ohrdruf und Luisenthal ein folgenschwerer Frontalzusammenstoß. Ein 77-jähriger BMW-Fahrer aus Ohrdruf kommend geriet auf gerader Strecke aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden 84-jährigen Fahrer eines VW Golf. In der Folge fuhr aus Richtung Ohrdruf der nachfahrende 23-jährige VW-Passat-Fahrer auf beide Unfallfahrzeuge auf. Der Unfallverursacher sowie der 84-Jährige und dessen 85-jährige Beifahrerin wurden schwerverletzt, der 23-jährige wurde leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 42.000 EUR. Zur Unfallaufnahme zog die Polizei einen Unfallgutachter hinzu. Gegen 21.30 Uhr wurde die zeitweise gesperrte Straße wieder freigegeben. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Gotha 03621-781125 unter der Bezugsnummer 0315850 /2025 entgegen. (jb)

