Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Seit den frühen Morgenstunden findet im Bereich der Johann-Matthäus-Bechstein-Straße ein Polizeieinsatz statt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch Unbekannte eine unbekannte Brandvorrichtung an die Tür eines Lokals angebracht, welcher zur Umsetzung gelangte. Hierdurch entstand geringer Sachschaden an der Eingangstür. Darüber hinaus wurde eine Sachbeschädigung an einem Pkw begangen. Etwaige Zusammenhänge werden im Rahmen der Ermittlungen geprüft. Durch den Brand wurde niemand verletzt, für mehrere Stunden war der Einsatzort weiträumig abgesperrt. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Gotha übernommen. Es wird in alle Richtungen ermittelt, derzeit liegen keine Hinweise auf eine konkrete Tatmotivation vor. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die vergangene Nacht verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen in der Johann-Matthäus-Bechstein-Straße oder im unmittelbaren Umfeld gemacht haben. Diese werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0316008/2025. (ah)

