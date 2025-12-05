LPI-GTH: Drogen sichergestellt
Eisenach (ots)
Ein 33-Jähriger wurde gestern Abend in der Julius-Lippold-Straße auf einem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest reagierte positiv hinsichtlich Cannabis und Kokain. Außerdem hatte er Kleinstmengen von diesen berauschenden Mitteln und ein Pfefferspray dabei. Beides wurde sichergestellt, eine Blutentnahme angeordnet und entsprechende Verfahren gegen ihn eingeleitet. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell