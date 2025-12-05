LPI-GTH: Drogen sichergestellt

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Am 04.12.2025 stellte ein 32-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße den gewaltsamen Einbruch in sein Kellerabteil fest. Durch die unbekannten Täter wurden hieraus mehrere Makita-Werkzeuge im Gesamtwert von circa 2000 EUR entwendet. Wann sich die Tat ereignete konnte nicht abgeschätzt werden, jedoch stellte die Polizei während der Anzeigeaufnahme ein weiteres aufgebrochenes Kellerabteil fest, woraus jedoch ...

mehr