Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streit endet in Sachbeschädigung

Gotha (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 02:35 Uhr kam es in Gotha, Hohe Straße erst zu einer Streitigkeit und anschließend zu einer Sachbeschädigung an einer Tür. Der Frust eines 42jährigen Bar-Gastes endete mit einem Faustschlag gegen die Eingangstür. Die Tür wurde beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro. Verletzt wurde keiner. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
