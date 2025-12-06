LPI-GTH: Streit endet in Sachbeschädigung
Gotha (ots)
Am Samstagmorgen, gegen 02:35 Uhr kam es in Gotha, Hohe Straße erst zu einer Streitigkeit und anschließend zu einer Sachbeschädigung an einer Tür. Der Frust eines 42jährigen Bar-Gastes endete mit einem Faustschlag gegen die Eingangstür. Die Tür wurde beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro. Verletzt wurde keiner. (as)
