POL-FR: Landkreis Waldshut - Dachsberg -- Landwirtschaftliches Anwesen

Hühnerstall von Brand betroffen - ca. 6500 Hühner verendet

Ereigniszeit: 29.11.2025, 09:20 Uhr

Zur genannten Zeit wurde der Integrierten Leitstelle in Waldshut der Brand einer Stallung in Dachsberg gemeldet. Es stand beim Eintreffen der Feuerwehr ein landwirtschaftlicher Betrieb, genauer gesagt ein Hühnerstall, im Bereich Dachsberg-Happingen im Vollbrand.

Von dem Brand betroffen waren neben dem eigentlichen Hühnerstall zwei landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen sowie ein nicht vollständig befüllter Dieseltank.

Ca. 6500 Hühner wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen und verendeten.

Der gesamte Sachschaden dürfte sich geschätzt im niedrigen siebenstelligen Bereich bewegen. Das angrenzende Wohnhaus war nicht betroffen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei liegen keinerlei Hinweise auf eine Straftat vor - Die Polizei in Bad Säckingen hat die Ermittlungen übernommen.

