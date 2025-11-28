Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Opferkerzenständer aus Kirche entwendet - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch und Donnerstag, 27.11.2025, einen Opferkerzenständer mitsamt angebauter Kasse aus der Katholischen Kirche im Hinteren Kirchweg in Endingen-Kiechlinsbergen entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch unbekannt.

Möglicherweise wurde der Abtransport des auffälligen Kerzenständers durch Zeugen beobachtet. Der Polizeiposten Endingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07642-92870 zu melden.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641 5820) rund um die Uhr entgegen.

oec

