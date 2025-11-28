PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Opferkerzenständer aus Kirche entwendet - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch und Donnerstag, 27.11.2025, einen Opferkerzenständer mitsamt angebauter Kasse aus der Katholischen Kirche im Hinteren Kirchweg in Endingen-Kiechlinsbergen entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch unbekannt.

Möglicherweise wurde der Abtransport des auffälligen Kerzenständers durch Zeugen beobachtet. Der Polizeiposten Endingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07642-92870 zu melden.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641 5820) rund um die Uhr entgegen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

