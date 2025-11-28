PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Diebstahl aus Auto - Täterfestnahme - weitere Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Ein Anwohner bemerkte am Donnerstag, 27.11.2025, gegen 21:30 Uhr, dass sich eine unbekannte Person in seiner Garage in der Schwarzwaldstraße in Kandern an seinem Auto zu schaffen machte. Er konnte die deutlich alkoholisierte Person bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festhalten. Bei dem 25-jährigen Mann algerischer Staatsangehörigkeit konnte vermeintliches Diebesgut aufgefunden werden. Der Polizeiposten Kandern sucht nun weitere geschädigte Personen, aus deren Autos Gegenstände entwendet wurden. Der Polizeiposten Kandern ist unter 07626 977800 zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Das Polizeirevier Weil am Rhein nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07621 9797 0 entgegen.

