POL-FR: Lörrach: Unfall an der Ampel zum Recyclinghof
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 27.11.2025, gegen 17:15 Uhr beabsichtigte ein 57 Jahre alter Motorradfahrer von der B317 kommend in Richtung Recyclinghof abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einer entgegenkommenden 43-jährigen Skoda-Fahrerin. Beide gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise auf die Ampelschaltung geben können. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter 07621 176 0 erreichbar.
