POL-FR: Lörrach: Unfall an der Ampel zum Recyclinghof

Freiburg (ots) - Bereits in der Nacht vom Samstag, 22.11.2025, 21:00 Uhr, auf Sonntag, 23.11.2025, 7:45 Uhr, wurden in der Enkendorfstraße in Wehr zwei Kleinkrafträder entwendet. Dabei handelte es sich um ein nicht mehr fahrbereites Zweirad der Marke Peugeot und um eines der Marke Piaggio. Diese waren vor einem Wohnhaus abgestellt und nicht mehr zugelassen. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

