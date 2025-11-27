PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau im Schwarzwald: Falscher Heizungsmonteur unterwegs - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 26.11.2025, gegen 13:00 Uhr, gab sich ein bislang unbekannter männlicher Tatverdächtiger in der Lachenstraße in Schönau als Heizungsmonteur aus. In der Wohnung eines 83-Jährigen soll er in einem unbeobachteten Moment Bargeld aus dem Geldbeutel entwendet haben. Der Tatverdächtige wird mit schwarzer Hautfarbe, zwischen 30 und 40 Jahren alt, 178-180 cm groß mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er soll mit einer dunklen Arbeitshose, einer schwarzer Winterjacke und mit schwarzen Halbschuhen bekleidet gewesen sein. Der Polizeiposten Oberes Wiesental sucht Zeuginnen und Zeugen, die eine Person, auf die die Beschreibung passt, in Schönau gesehen haben oder Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen geben können. Der Polizeiposten Oberes Wiesental ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07673 8890 0 erreichbar. Das Polizeirevier Schopfheim nimmt rund um die Uhr Hinweise unter Tel. 07622 666980 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

