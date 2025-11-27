PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Diebstahl von zwei Kleinkrafträdern

Freiburg (ots)

Bereits in der Nacht vom Samstag, 22.11.2025, 21:00 Uhr, auf Sonntag, 23.11.2025, 7:45 Uhr, wurden in der Enkendorfstraße in Wehr zwei Kleinkrafträder entwendet. Dabei handelte es sich um ein nicht mehr fahrbereites Zweirad der Marke Peugeot und um eines der Marke Piaggio. Diese waren vor einem Wohnhaus abgestellt und nicht mehr zugelassen. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verbleib der Kleinkrafträder geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07762 80780 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 16:56

    POL-FR: Weil am Rhein/ Haltingen: Auspuffanlage gestohlen- Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 26.11.2025, 20:30 Uhr, bis Donnerstag, 27.11.2025, 2:45 Uhr, wurde an einem in der Bodenseestraße geparkten Mercedes mit Schweizer Kontrollschild die Auspuffanlage mit vier Ausgangsrohren abmontiert und gestohlen. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht Zeuginnen und ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 16:55

    POL-FR: Steinen: Feuerwehreinsatz

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 26.11.2025, gegen 18:30 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Kellerbrand in Steinen alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es nur zu einer Verpuffung im Heizungsraum gekommen war und kein Brand entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt an der Heizung ausgegangen, ein Sachschaden am Gebäude scheint nicht entstanden zu sein. Neben der Polizei und der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst vor Ort im ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 16:55

    POL-FR: Lörrach/Hauingen: Brand eines Autos

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 26.11.2025, gegen 19:40 Uhr brannte in der Straße "Am Soormattbach" ein Skoda. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das dem Parkplatz angrenzenden Wohnhaus verhindern, die Fassade wurde allerdings in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Das Auto erlitt einen Totalschaden, an der Fassade entstand geringer Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf ungefähr 30.000 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren