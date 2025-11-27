Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Diebstahl von zwei Kleinkrafträdern

Bereits in der Nacht vom Samstag, 22.11.2025, 21:00 Uhr, auf Sonntag, 23.11.2025, 7:45 Uhr, wurden in der Enkendorfstraße in Wehr zwei Kleinkrafträder entwendet. Dabei handelte es sich um ein nicht mehr fahrbereites Zweirad der Marke Peugeot und um eines der Marke Piaggio. Diese waren vor einem Wohnhaus abgestellt und nicht mehr zugelassen. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verbleib der Kleinkrafträder geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07762 80780 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

