POL-FR: Lörrach/Hauingen: Brand eines Autos
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 26.11.2025, gegen 19:40 Uhr brannte in der Straße "Am Soormattbach" ein Skoda. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das dem Parkplatz angrenzenden Wohnhaus verhindern, die Fassade wurde allerdings in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Das Auto erlitt einen Totalschaden, an der Fassade entstand geringer Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf ungefähr 30.000 Euro geschätzt, die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
