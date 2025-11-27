PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen- Birkendorf/ Ühlingen: Einbruch in Wohnhaus

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 26.11.2025, in der Zeit von 14:15 Uhr bis 18:05 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus in der Untermettinger Straße in Ühlingen. Nach dem Durchsuchen der Räumlichkeiten verließ die Täterschaft die Wohnräume mit diversem Diebesgut. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohner gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

