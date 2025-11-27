Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Aufmerksamer 3-Jähriger findet gestohlene E-Bikes im Wert von 10.000 Euro

In Müllheim im Markgräflerland ereignete sich vom 19.11.2025 auf den 20.11.2025 ein Fahrraddiebstahl. Die Täterschaft entwendete in der Nacht zwei hochwertige Lastenpedelecs aus einem Wohngebiet. Durch die Geschädigten wurde der Diebstahl am Morgen bemerkt und umgehend polizeilich zur Anzeige gebracht. Der Wert des Diebesgutes lag bei ca. 10.000 Euro.

Noch am 20.11.25 gegen 13:30 Uhr lief ein 3-Jähriger gemeinsam mit seiner Mutter vom Kindergarten nach Hause. Da sich der Junge stets für die Natur interessiert und immer auf Erkundungstour ist, begab er sich in ein kleines Waldstück unweit des Tatortes. Dort konnte der Kleine, versteckt unter einer Plane, die beiden zuvor entwendeten Lastenpedelecs auffinden. Nach einer Meldung an die Polizei konnten die Fahrräder wieder an die glücklichen Besitzer ausgehändigt werden.

