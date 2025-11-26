Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Unfallflucht an der Ampel zur B500

Freiburg (ots)

Am Montag, 24.11.2025, gegen 7:50 Uhr, befuhr eine 38-jährige VW-Fahrerin die B 34 auf der Abbiegespur in Richtung B500. Während sie an der rot zeigenden Ampel warten musste, fuhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Dogern ein bislang unbekanntes Fahrzeug so dicht am VW vorbei, dass der Spiegel abgetrennt wurde und Kratzer am Kotflügel entstanden. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.500 Euro. Das unbekannte Fahrzeug flüchtete in Richtung Dogern. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten Tiengen ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07741 8316 283 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt rund um die Uhr Hinweise unter Tel. 077 51 8316 531 entgegen.

