POL-FR: Dogern: Einbrecher unterwegs

Bereits im Zeitraum von Donnerstag, 20.11.2025, 09.00 Uhr bis Freitag, 21.11.2025, 09.00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft auf ein umzäuntes Gartengrundstück in der Rheinstraße in Dogern und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Elektro-Werkzeuge entwendet. Auch eine benachbarte Kleingartenparzelle wurde von der Täterschaft aufgesucht. Am Freitagabend gegen 23.00 Uhr wurde im Industriegebiet West eine bislang unbekannte Person in und um die Lagerhallen schleichend wahrgenommen. Über Einbrüche liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, ein Ausbaldowern ist nicht auszuschließen. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges bei der Kleingartenanlage in der Rheinstraße oder im Industriegebiet West beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Ein Hinweis Ihrer Polizei:

Sollten Sie während der Dämmerung oder zur Nachtzeit in Ihrer Nachbarschaft Verdächtiges wahrnehmen, rufen Sie bitte unverzüglich den Notruf 110 an.

