Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Wohngebäude

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 23.11.2025, von 16:30 Uhr bis Montag, 24.11.2025, gegen 11:40 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Einfamilienhaus und durchsuchte die Räumlichkeiten. Die Täterschaft konnte unerkannt mit Diebesgut in bislang noch unbekannter Höhe entkommen. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Lörracher Stadtteil Hauingen im Industriegebiet Im Entenbad Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Objektbesitzer im Industriegebiet gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Wahrnehmungen der Kriminalpolizei mitzuteilen. Die Kriminalpolizei in Lörrach ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Telefon 07761 934500 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

